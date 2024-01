Giorno n°103 del conflitto, la previsione di Netanyahu: "Andrà avanti fino al 2025"

Giorno 103 della guerra tra Israele e Hamas. Benjamin Netanyahu prevede che il conflitto andrà avanti fino al 2025: il premier israeliano avrebbe comunicato la notizia ai capi dei consigli locali delle comunità vicino a Gaza. Nel frattempo non si placa il botta e risposta tra Stati Uniti, Regno Unito e i ribelli Houti in Yemen. Il gruppo armato continua ad attaccare le navi mercantili che attraversano il Mar Rosso per dirigersi verso lo Stato ebraico. Proprio ieri avevano rivendicato l’offensiva al cargo ‘Zografia’, di bandiera greca.

10:47 Arrivati in Egitto aerei Qatar con medicine per ostaggi

Due aerei militari del Qatar con medicinali per gli ostaggi detenuti a Gaza sono arrivati ad al-Arish, nella penisola egiziana del Sinai. Lo riportano i media arabi. I farmaci verranno poi consegnati al Comitato internazionale della Croce Rossa, che li trasferirà ad Hamas. Il Qatar ha annunciato ieri di aver mediato con successo, con la collaborazione della Francia, un accordo tra Israele e Hamas per la consegna di medicine ai prigionieri ancora nelle mani del gruppo palestinese. L’accordo prevede anche la fornitura di ulteriori medicinali e aiuti umanitari ai civili palestinesi nell’enclave.

10: 26 24.448 palestinesi uccisi da inizio guerra

Sono saliti a 24.448 i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’offensiva militare israeliana nell’enclave, il 7 ottobre scorso. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. I feriti sono 61.504. Nelle ultime 24 ore 163 persone sono state uccise e 350 ferite.

10:16 Idf: ucciso ‘cacciatore di spie’ di Hamas a Gaza

Sei miliziani di Hamas sono stati uccisi negli ultimi raid condotti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza, compreso Bilal Nofal, considerato il ‘cacciatore di spie’ nel sud dell’enclave dell’organizzazione. Lo scrive The Times of Israel, citando le forze israeliane di difesa (Idf). Nofal era incaricato di interrogare le sospette spie. Il raid è stato eseguito sulla base delle informazioni fornite dallo Shin Bet. Nofal era “responsabile dell’interrogatorio dei sospettati di spionaggio contro Hamas nel sud di Gaza”, ha affermato l’Idf, “la sua uccisione ha un impatto significativo sulla capacità dell’organizzazione terroristica di sviluppare e migliorare le proprie capacità”.

09:38 Cina chiede moderazione a Iran e Pakistan dopo raid

“Riteniamo che l’Iran e il Pakistan siano entrambi importanti Paesi islamici. Chiediamo ad entrambe le parti di dare prova di moderazione, di evitare di intraprendere azioni che potrebbero aumentare le tensioni e di salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionale”. Lo ha detto la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning dopo i raid condotti da Teheran in Pakistan, ufficialmente contro basi del gruppo militante sunnita Baluchi Jaish al Adl, che Islamabad ha condannato considerandoli una “violazione” del proprio spazio aereo. Lo riportano i media cinesi.

09:17 Idf: altri due soldati morti a Gaza, totale sale a 192

Continua a salire il bilancio dei soldati delle forze israeliane di difesa (Idf) morti nell’operazione di terra nella Striscia di Gaza, arrivando a 192. Lo scrive The Times of Israel, citando l’Idf. Le ultime due vittime, tra i militari, sono il sergente della riserva Zaccaria Pesach Haber, 32 anni, di Gerusalemme e il sergente maggiore della riserva Yair Katz, 34 anni, proveniente da Holon. Entrambi sono morti in combattimenti nel nord della Striscia.

08:05 Idf: “Uccciso ‘leader terrorismo’ in Cisgiordania”

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato un attacco con droni vicino al campo profughi di Balata, in Cisgiordania, uccidendo Abdallah Abu Shalal, considerato uno dei massimi “leader” del terrorismo nell’area e che stava pianificando un attacco imminente. Lo riporta The Times of Israel. Secondo l’Idf Abu Shalal sarebbe responsabile di una serie di recenti attacchi, tra cui un attacco a fuoco nel quartiere Shimon Hatzadik di Gerusalemme in cui sono rimasti feriti due israeliani.

06:22 Guterres: “Più dura la guerra più si rischia escalation”

“Più a lungo continua il conflitto a Gaza, maggiore è il rischio di escalation ed di errori di calcolo”. Lo ha scritto sul suo account X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Non possiamo vedere in Libano quello che stiamo vedendo a Gaza – ha spiegato Guterres – E non possiamo permettere che ciò che sta accadendo a Gaza continui”.

01:15 Hezbollah, lanciati sei attacchi contro Israele

Hezbollah ha affermato di aver lanciato nella giornata di martedì sei attacchi contro Israele, tre nel settore orientale del confine libanese-israeliano e tre nel settore occidentale. Lo riporta Al Jazeera. Il gruppo sciita libanese ha affermato che gli attacchi includevano raduni di truppe e il lancio di razzi contro basi militari.

00:16 Usa accolgono con favore accordo per medicinali a ostaggi

L’amministrazione Biden ha accolto con favore l’annuncio del Qatar di aver raggiunto un accordo per la consegna di medicinali agli israeliani tenuti in ostaggio a Gaza da Hamas. Lo ha affermato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson. Lo riporta il Times of Israel.

