La processione si è svolta lungo le strade di Quibdo, nel dipartimento del Chocó

Decine di fedeli si sono riuniti in Colombia per una messa in ricordo delle 39 persone rimaste uccise in una frana. Si è tenuta anche una processione per le strade di Quibdo, nel dipartimento del Chocó. Lo smottamento ha colpito una strada comunale trafficata, in una zona montuosa che collega le città di Quibdo e Medellin. Più di 30 persone sono state portate in ospedale in seguito allo smottamento, secondo quanto dichiarato dai funzionari.

