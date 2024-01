I soccorritori scavano disperatamente nel fango

È salito a 33 il bilancio dei morti per la frana che, venerdì 12 gennaio, ha travolto numerose auto in una zona montuosa che collega Quibdo e Medellin, nel dipartimento di Choco, nel nordovest della Colombia. I feriti sono almeno 35 feriti, trasportati in diversi ospedali. Il vicepresidente Francia Márquez ha confermato il numero delle vittime in un messaggio pubblicato sul social network X. I soccorritori hanno avviato un’operazione di ricerca delle persone scomparse potenzialmente ancora sepolte sotto le macerie. L’unità di gestione del rischio non ha specificato cosa potrebbe aver causato la valanga. Tuttavia, il Dipartimento della Difesa ha riferito che nella zona ha piovuto, rendendo difficoltose le operazioni di soccorso. Il presidente Gustavo Petro ha dichiarato su X che il suo governo fornirà tutto il sostegno necessario in quella che ha descritto come una “orribile tragedia”. Il governatore del dipartimento di Choco ha affermato che le ricerche delle vittime dureranno tre giorni ma potrebbero essere prolungate più a lungo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata