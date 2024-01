L'ex presidente: "Mi sento rinvigorito, momento di unire il Paese". Biden: "E' chiaramente lui il principale candidato del Gop"

Donald Trump ha vinto i caucus dell’Iowa, prima tappa del processo di selezione per la scelta del candidato repubblicano alla Casa Bianca. A incoronarlo, per prime, sono state le proiezioni, ma anche il conteggio sta confermando il suo successo: con appena il 6% dei voti dei caucus conteggiati, Trump registra il 49,5% delle preferenze, davanti al governatore della Florida Ron DeSantis, al 22,4%. L’ex governatrice della South Carolina, Nikki Haley, raccoglie al momento il 20,6%. A distanza, l’imprenditore Vivek Ramaswamy, al 7,1%, mentre all’ultimo posto, con appena lo 0,2% dei voti, c’è l’ex governatore dell’Arkansas Asa Hutchinson.

Donald Trump si è detto “rinvigorito” e “onorato” dalla sua vittoria nei caucus dell’Iowa. “Mi sento veramente rinvigorito e forte per il nostro Paese”, ha detto Trump parlando con Fox News Digital. “E’ una bellissima sensazione. Sono profondamente onorato”, ha aggiunto l’ex presidente. “Dobbiamo riprenderci il nostro Paese”, ha detto ancora Trump.

“E’ il momento che il Paese si unisca”. Così Trump, parlando a Des Moines, dopo la vittoria nei caucus. “Sarebbe bello se potessimo unirci, repubblicani e democratici, indipendenti, liberal e conservatori” per risolvere i problemi del Paese, ha detto l’ex presidente, aggiungendo, “accadrà presto”. Trump ha poi salutato i suoi rivali per il “secondo posto”, Ron DeSantis e Nikki Haley, affermando che “sono andati bene entrambi”.

Donald Trump è “chiaramente in questo momento il principale candidato” repubblicano. Così il presidente Joe Biden in un post su X, nel quale ha invitato i suoi sostenitori a fare donazioni per la sua campagna per fronteggiare i “Repubblicani Maga estremisti”.

