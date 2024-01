Il leader di Kiev è intervenuto oggi al World Economic Forum di Davos

“Dobbiamo ottenere una superiorità aerea per l’Ucraina esattamente come abbiamo ottenuto la superiorità nel Mar Nero”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al World Economic Forum a Davos, in Svizzera. “Possiamo farlo, i partner sanno ciò di cui c’è bisogno e in quale quantità”, ha aggiunto il leader di Kiev, “ciò permetterebbe progressi sul terreno. Solo due giorni fa, signore e signori, abbiamo dimostrato che l’Ucraina può colpire aerei militari russi che non erano mai stati abbattuti finora”.

Zelensky: “Putin ha rubato 13 anni di pace”

“Un uomo ha rubato almeno 13 anni di pace, sostituendoli con dolore, dolore, dolore e crisi che colpiscono il mondo intero”, ha poi aggiunto il presidente ucraino riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, ai quasi 2 anni di conflitto in Ucraina e ai 10 anni dall’annessione della Crimea alla Russia. “Putin impersona la guerra, è la sola ragione per cui il conflitto resiste a ogni tentativo di negoziati di pace”, ha aggiunto Zelensky, “Putin non cambierà, solo gli esseri umani possono cambiare”.

Zelensky a Davos: “Guerra finirà con pace e voi ne farete parte”

“La guerra finirà con una pace stabile e giusta e voglio che voi siate parte di quella pace”, ha sottolineato inoltre Zelensky. “Ognuno di voi può avere successo con l’Ucraina”, ha aggiunto, “più di 80 Paesi e istituzioni hanno aderito alla Formula di pace. Oggi il nostro team ha già iniziato a organizzare qui non la terza guerra mondiale ma il vertice globale per la pace”.

Zelensky: “Aggressione russa non riguarda solo noi”

“C’è chi pensa che l’aggressione russa riguardi solo l’Ucraina”, ma “le possibili direzioni e persino i tempi di una nuova aggressione russa al di fuori dell’Ucraina stanno diventando sempre più chiari”, ha poi affermato Zelensky. “Permettetemi di chiedervi: quale Paese europeo è oggi in grado di fornire un esercito pronto al combattimento al pari del nostro, in grado di scoraggiare la Russia? E quanti uomini e donne i vostri Paesi sono pronti a inviare per difendere un altro Stato e un altro popolo?”, ha aggiunto, “noi ucraini abbiamo iniziato la nostra difesa in un momento in cui quasi nessuno al mondo credeva nell’Ucraina. Ma abbiamo ribaltato la situazione, in modo che ora il mondo abbia smesso di credere nella Russia”.

Zelensky: “Putin è un predatore, non si accontenta di guerra congelata”

“Quest’anno deve essere decisivo”, ha poi spiegato Zelensky, ricordando che dal 2014 ci sono stati tentativi di congelare la guerra nel Donbass. Ma “congelare la guerra in Ucraina”, secondo il leader di Kiev, non porterà alla pace, perché “Putin è un predatore che non si accontenta dei prodotti congelati”.

