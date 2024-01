La presidente della Commissione europea al 54° World Economic Forum di Davos: "Mosca sta fallendo"

Si è aperto il 54° World Economic Forum a Davos, in Svizzera, e anche in questa occasione è il tema della guerra in Ucraina a tenere banco. “Kiev può prevalere in questa guerra. Ma dobbiamo continuare a dare forza alla loro resistenza. Gli ucraini hanno bisogno di finanziamenti prevedibili per tutto il 2024 e oltre”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un intervento al meeting internazionale. “Hanno bisogno di una fornitura sufficiente e duratura di armi per difendere l’Ucraina e riconquistare il suo territorio legittimo. Hanno bisogno di capacità di dissuasione da futuri attacchi da parte della Russia. E hanno anche bisogno di speranza”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Mosca sta fallendo”

“Mosca sta fallendo gli obiettivi strategici. Si tratta innanzitutto di un fallimento militare. Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, molti temevano che Kiev sarebbe caduta in pochi giorni e il resto del Paese in poche settimane. Non è stato così. Al contrario, la Russia ha perso circa la metà delle sue capacità militari. Kiev ha cacciato Mosca da metà dei territori che aveva conquistato. L’Ucraina ha respinto la flotta russa del Mar Nero e ha riaperto un corridoio marittimo per la distribuzione di grano al mondo. L’Ucraina ha mantenuto la propria libertà e indipendenza. Il fallimento della Russia è anche economico. Le sanzioni hanno disaccoppiato la sua economia dalla tecnologia moderna e dall’innovazione. Ora dipende dalla Cina”, ha detto ancora von der Leyen. “Infine, il fallimento della Russia è anche diplomatico. La Finlandia è entrata nella Nato. La Svezia la seguirà presto. E l’Ucraina è più vicina che mai all’Unione Europea”.

Von der Leyen vede Zelensky

Ursula von der Leyen in seguito ha incontrato Volodymyr Zelensky. “I nostri cuori sono con i tuoi soldati in prima linea”, ha scritto la presidente della Commissione europea su X. “Mantenere la fiducia nel futuro dell’Ue darà loro forza. La Commissione sta portando avanti il processo di adesione e garantendo i mezzi per la ripresa, la ricostruzione e la riforma attraverso lo strumento per l’Ucraina”.

Dombrovskis: “Approvare presto fondi per Kiev”

Sulla stessa linea Valdis Dombrovskis, vice presidente esecutivo della Commissione europea. “Occorre concordare il quadro finanziario pluriennale rivisto. Ciò include lo strumento per l’Ucraina, in modo che l’Ue possa fornire finanziamenti stabili e prevedibili per gli anni a venire. Accogliamo con favore l’attenzione posta dalla presidenza sul sostegno finanziario a lungo termine dell’Ue all’Ucraina e alla sua ricostruzione”, ha dichiarato. “L’accordo della scorsa settimana per conferire un mandato parziale allo strumento per Kiev accelererà i negoziati tecnici tra le istituzioni dell’Ue in vista del vertice dei leader del 1° febbraio. La disponibilità di finanziamenti, anche da parte di partner internazionali, ha un impatto diretto sulla capacità dell’Ucraina di continuare a combattere contro l’aggressore russo. Questa è una situazione decisiva. Il Paese ha bisogno urgentemente di questi finanziamenti e l’Ue deve mantenere i propri impegni. Non abbiamo quindi davvero tempo da perdere per ottenere l’approvazione dello strumento per l’Ucraina”.

Blinken a Zelensky: “Determinati a mantenere sostegno a Kiev”

Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato Zelensky a Davos. “Siamo determinati a mantenere il nostro sostegno all’Ucraina e stiamo lavorando a stretto contatto con il Congresso per raggiungere questo obiettivo. So che i nostri colleghi europei faranno la stessa cosa”, ha affermato il rappresentante statunitense come riportano i media internazionali. Jake Sullivan, consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, per parte sua, ha assicurato che gli Usa e i loro alleati sono determinati “ad assicurare che la Russia fallisca e l’Ucraina vinca”.

Zelensky: “Dobbiamo ottenere superiorità aerea”

“Dobbiamo ottenere una superiorità aerea per l’Ucraina esattamente come abbiamo ottenuto la superiorità nel Mar Nero”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al World Economic Forum a Davos, in Svizzera. “Possiamo farlo, i partner sanno ciò di cui c’è bisogno e in quale quantità”, ha aggiunto il leader di Kiev, “ciò permetterebbe progressi sul terreno. Solo due giorni fa, signore e signori, abbiamo dimostrato che l’Ucraina può colpire aerei militari russi che non erano mai stati abbattuti finora”.

