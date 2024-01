Le perdite economiche saranno pari 12,5 trilioni di dollari

I cambiamenti climatici potrebbero causare 14,5 milioni di morti in più al 2050. Questo quanto emerge da un nuovo rapporto – lanciato oggi al World economic forum a Davos – dedicato alla quantificazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana. Nell’analisi (‘Quantifying the impact of climate change on human health’ – messa a punto in collaborazione con Oliver Wyman – si concentra su sei principali categorie di eventi legati al clima con effetti negativi sulla salute: inondazioni, siccità, ondate di caldo, tempeste tropicali, incendi, innalzamento del livello del mare. Il rapporto parla anche delle perdite economiche che, per colpa dei cambiamenti climatici, saranno pari 12,5 trilioni di dollari in tutto il mondo entro il 2050.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata