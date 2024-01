Il racconto di un residente: "Le finestre sono saltate in aria. Mi sono spaventato da morire"

La città di Voronezh, nella Russia Sud-occidentale, è stata colpita da un attacco di droni ucraini. L’offensiva sarebbe stata lanciata all’alba di martedì 16 gennaio. Le immagini, riprese dai residenti locali, mostrano gli attimi in cui i missili si sono scagliati sugli edifici. “Questo è saltato in aria, sono riuscito a nascondermi sotto la macchina. Un appartamento è in fiamme. Le finestre sono saltate in aria. Mi sono spaventato da morire”, racconta un uomo mentre riprende la scena. “Ci siamo svegliati con qualcosa che è volato contro la finestra. Il colpo è stato molto forte”, spiega un’altra persona mentre inquadra il vetro rotto della finestra di casa sua.

