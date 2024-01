Una donna di 70 anni è deceduta nell'attacco, mentre almeno altre tre persone sarebbero in condizioni gravi

Almeno 19 israeliani sono stati feriti in un attentato a Ra’anana, città a nord di Tel Aviv. I paramedici sono intervenuti in diversi luoghi della città. Una donna di 70 anni è deceduta nell’attacco, mentre almeno altre tre persone sarebbero in condizioni gravi. La polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato il sospetto attentatore, proveniente dalla città di Hebron, in Cisgiordania. L’uomo avrebbe rubato almeno tre auto diverse e cercato di investire più pedoni possibile. Un secondo uomo di Hebron, parente del sospettato, è stato arrestato.

