Il premier israeliano Netanyahu: "Nessuno ci impedirà di distruggere Hamas". Biden: "Non smetteremo di lavorare per liberare gli ostaggi"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 101. Hamas rivela: “Molti ostaggi sono stati uccisi di recente”, poi pubblica un video in cui ne compaiono tre vivi. Biden: “Non smetteremo di lavorare per liberare gli ostaggi”. Netanyahu avverte: “Il conflitto durerà ancora molti mesi. Nessuno ci fermerà, né L’Aja né l’Asse del male”. Vasta ondata di attacchi da parte di Israele nel sud del Libano. Hezbollah: “Non abbiamo paura di una guerra con Tel Aviv”. I Media Usa: “Biden ha perso la pazienza con Netanyahu”. Segnalato un nuovo raid Usa-Gb contro una struttura degli Houthi nello Yemen, nella provincia di Hodeida. Ma il Pentagono smentisce mentre il Comando centrale statunitense afferma di aver abbattuto un missile da crociera antinave lanciato dalle aree dei ribelli dello Yemen verso il cacciatorpediniere Uss Laboon nel Mar Rosso meridionale.

11:00 Houthi: “Yemen diventerà cimitero per gli americani”

“Dopo questa aggressione, lo Yemen diventerà un cimitero per gli americani che lasceranno la regione umiliati“. Questo l’avvertimento di Ali al-Qahoum, membro degli Houthi, intervistato dall’agenzia iraniana Irna dopo i raid condotti dalle forze statunitensi e britanniche su obiettivi ribelli nello Yemen. “La nazione, i leader e le forze armate dello Yemen sono pienamente pronti ad entrare in una guerra diretta e totale con il ‘Grande Satana’ (come la propaganda iraniana definisce gli Stati Uniti ndr) per difendere la Palestina. Con questa aggressione hanno iniziato una guerra ad ampio raggio con lo Yemen, sicuramente si pentiranno di questa aggressione e pagheranno un prezzo pesante”, ha aggiunto.

10:40 Tajani: “Reazione Israele necessaria ma sia proporzionata”

“È ovvio che per noi non si tratta di genocidio come qualcuno ha sostenuto, ma la reazione va proporzionata, ci sono troppe vittime civili”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Rtl 102.5. “Israele è stata vittima di un attacco veramente disumano – ha aggiunto – così come sono stati uccisi i civili è una cosa mai vista, l’accanimento sui cadaveri, la caccia delle persone casa per casa, la presa degli ostaggi. La reazione di Israele è legittima però ci sono troppe vittime civili palestinesi che sono estranee ad Hamas. È altrettanto vero che Hamas usa i civili come scudo”.

10:30 Idf, 9 membri Hamas arrestati in ateneo Nablus

Nove presunti membri di Hamas sono stati arrestati durante l’operazione israeliana della scorsa notte nell’università an-Najah di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta The Times of Israel, citando le forze israeliane di difesa (Idf). I sospettati sarebbero stati membri del corpo studentesco di Hamas nell’ateneo e sono stati catturati dai riservisti dell’unità d’élite Duvdevan e da agenti della polizia di frontiera. Gli arresti, spiega l’Idf, sono parte degli sforzi volti a sventare attacchi terroristici contro Israele.

10:00 Autorità Gaza, 24.100 palestinesi uccisi da inizio guerra

Continua a salire il bilancio dei palestinesi rimasti uccisi nelle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza a oltre tre mesi dall’inizio della guerra. Secondo l’ultimo aggiornamento del locale ministero della Sanità le vittime hanno raggiunto quota 24mila e 100, cui vanno aggiunti i 60mila e 834 feriti. Lo riporta Al Jazeera. Il dicastero ha aggiunto che nelle ultime 24 ore le vittime provocate dagli attacchi israeliani sono state 132.

09:00 Usa abbattono missile lanciato da ribelli Houthi nel Mar Rosso

Domenica i ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato un missile cruiser antinave contro un cacciatorpediniere americano nel Mar Rosso, ma un aereo da caccia americano lo ha abbattuto. E’ questo l’ultimo attacco che ha sconvolto il trasporto marittimo globale nel mezzo della guerra di Israele con Hamas nella Striscia di Gaza. L’attacco segna il primo attacco riconosciuto dagli Houthi da quando l’America e le nazioni alleate hanno iniziato gli attacchi venerdì contro i ribelli dopo settimane di assalti alle navi nel Mar Rosso. Gli Houthi hanno preso di mira quel corridoio cruciale che collega le spedizioni di energia e merci dell’Asia e del Medio Oriente attraverso il Canale di Suez verso l’Europa durante la guerra tra Israele e Hamas, attacchi che minacciano di ampliare quel conflitto fino a trasformarlo in una conflagrazione regionale.Gli Houthi, un gruppo ribelle sciita alleato dell’Iran che ha conquistato la capitale dello Yemen nel 2014, non hanno riconosciuto immediatamente l’attacco.Non è stato immediatamente chiaro se gli Stati Uniti avrebbero reagito all’ultimo attacco, anche se il presidente Joe Biden ha affermato che “non esiterà a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario”.

07:00 Netanyahu: “Nessuno ci impedirà di distruggere Hamas”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che “nessuno ci impedirà” di distruggere Hamas mentre la guerra a Gaza ha superato la soglia dei 100 giorni. I suoi commenti – riportati dalla Cnn – suggeriscono che Israele non si conformerebbe alla Corte internazionale di giustizia, dove è stato accusato di genocidio e gli potrebbe essere ordinato di fermare la sua offensiva. “Nessuno ci fermerà, né L’Aia, né l’asse del male e nessun altro”, ha detto. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha fatto eco alle promesse di Netanyahu domenica, dicendo che l’esercito israeliano sta “combattendo la guerra più giusta della nostra storia” e non si fermerà finché non avrà sconfitto Hamas.Mentre gli israeliani continuano a sostenere fortemente la guerra, la pressione internazionale continua a crescere a favore di un cessate il fuoco, mentre il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani su Gaza aumenta.Secondo i dati diffusi sabato dal Ministero della Salute guidato da Hamas, almeno 23.843 persone sono state uccise nell’enclave dallo scoppio degli ultimi combattimenti, con più di 60.000 feriti.

06:30 25 studenti arrestati in raid Israele a Nablus

A Nablus, le forze israeliane hanno preso d’assalto il campus dell’Università An-Najah dove gli studenti stavano organizzando un sit-in di protesta. Secondo gli studenti più di 25 di loro sono stati arrestati. Il rettore dell’università – si legge sul sito di Al Jazeera – ha recentemente affermato che tutte le comunicazioni erano state interrotte dentro e intorno al campus. Inoltre, tutti gli studenti presenti hanno ricevuto un messaggio di testo dalle forze israeliane che diceva loro di “arrendersi subito”.

06:15 Biden: “Usa non smetteranno di lavorare per portare ostaggi a casa”

“Oggi è un devastante e tragico traguardo: 100 giorni di prigionia per le oltre 100 persone innocenti, tra cui 6 americani, che sono ancora tenute in ostaggio da Hamas a Gaza”, “in questo giorno terribile, ribadisco ancora una volta la mia promessa a tutti gli ostaggi e alle loro famiglie: siamo con voi. Non smetteremo mai di lavorare per riportare a casa gli americani”. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, in una dichiarazione pubblicata a 100 giorni dal 7 ottobre. “Da quando Hamas ha brutalmente attaccato Israele il 7 ottobre, la mia Amministrazione ha perseguito una diplomazia aggressiva per riportare a casa gli ostaggi. Abbiamo visto i primi risultati di questo sforzo alla fine di ottobre, quando due americani si sono riuniti ai loro cari. A novembre, lavorando in stretto coordinamento con Qatar, Egitto e Israele, abbiamo mediato una pausa di sette giorni nei combattimenti che ha portato al rilascio di 105 ostaggi – tra cui un bambino americano di 4 anni – e ci ha permesso di far affluire a Gaza ulteriori aiuti umanitari di vitale importanza”, si legge nella dichiarazione di Biden.

06:00 Hamas pubblica video con 3 ostaggi, fra loro 26enne Noa rapita al rave

Hamas ha pubblicato un nuovo video che mostra 3 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che i 3 che compaiono negli spezzoni montati insieme sono Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, che si identificano e chiedono al governo israeliano di riportarli a casa. Noa Argamani, 26 anni, fu rapita il 7 ottobre dai miliziani dal rave Supernova nel deserto e portata via a bordo di una moto, come testimoniato da un filmato nel quale la giovane gridava “non uccidetemi”.

