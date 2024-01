Il Ceo e Presidente Stan Deal: "Esaminiamo le pratiche di qualità delle nostre fabbriche e il sistema di produzione"

Boeing ha annunciato che intende aumentare i controlli di qualità sui suoi 737 Max 9, in seguito al guasto al pannello del portellone di emergenza avvenuto la scorsa settimana su un volo Alaska Airlines. Si è trattato dell’ultimo di una serie di problemi per Boeing, la cui reputazione di principale produttore di aerei americano è stata offuscata da una serie di difetti di produzione, che hanno portato alcune compagnie aeree a ritardare l’acquisto di aerei o a rivolgersi al suo rivale europeo, Airbus.

Le ispezioni arrivano dopo che i regolatori federali hanno messo a terra il 737 Max e dopo che la stessa Boeing ha ammesso le proprie carenze in termini di garanzia di qualità e controlli. “Il nostro team sta inoltre esaminando attentamente le nostre pratiche di qualità nelle nostre fabbriche e in tutto il nostro sistema di produzione”, ha affermato Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes, in un’e-mail ai dipendenti.

L’incidente sul volo Alaska Airlines

Uno dei due tappi dei portelloni di emergenza un Alaska Max 9 è esploso poco dopo il decollo da Portland, Oregon, una settimana fa, lasciando una falla nella carlinga dell’aereo. La cabina ha perso pressione e l’aereo è stato costretto a scendere rapidamente e tornare a Portland per un atterraggio di emergenza. Non sono stati segnalati feriti gravi. In seguito all’incidente, la Federal Aviation Administration ha annunciato la scorsa settimana un’indagine per verificare eventuali carenze da parte di Boeing.

L’incidente al volo dell’Alaska Airlines è l’ultimo di una serie di disavventure per la Boeing iniziate nel 2018, con il primo dei due incidenti di aerei Max 8 avvenuti in Indonesia ed Etiopia, a più di quattro mesi di distanza l’uno dall’altro, nei quali sono rimaste uccide un totale di 346 persone.

Gli aerei Max 8 e Max 9 rimasero a terra in tutto il mondo per quasi due anni dopo il secondo incidente. Da allora, vari difetti di fabbricazione hanno talvolta bloccato le consegne dei jet Max e di un aereo Boeing più grande, il 787. Il mese scorso, la compagnia ha chiesto alle compagnie aeree di ispezionare i loro jet Max per un bullone allentato nel sistema di controllo del timone.

