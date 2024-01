La comunità locale è stata evacuata durante la notte

La lava del vulcano in eruzione ha raggiunto gli edifici presenti nel sud-ovest dell’Islanda. L’eruzione vulcanica si è verificata per la seconda volta in meno di un mese, inviando roccia semifusa verso i più vicini insediamenti. L’eruzione è avvenuta dopo uno sciame di terremoti registrati vicino alla città di Grindavik. La comunità locale è stata evacuata durante la notte prima dell’arrivo della lava.

