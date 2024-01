Foto d'archivio

Nel sud-ovest dell'isola: in mattinata oltre 200 scosse sismiche

È in corso una nuova eruzione in un vulcano nell Sud-Ovest dell’Islanda. Come riferisce l’ufficio meteorologico nazionale, alle 3 del mattino è iniziata un’intensa serie di terremoti nel filone del cratere Sundhnúksgígar, con oltre 200 scosse nell’area e la sismicità si è spostata verso la città di Grindavík. L’emittente islandese ‘Ruv’ riferisce che l’eruzione è iniziata a nord di ,verso le 8 del mattino e che la lava si trova a circa 450 metri dalle abitazioni più a nord della città. La Protezione civile ha evacuato le abitazioni e un elicottero è stato inviato per una valutazione della situazione. Si tratta della quinta eruzione nella penisola di Reykjanes negli ultimi quattro anni.

