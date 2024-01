Questo passo ha permesso al figlio Frederik X di diventare immediatamente re

La regina danese Margrethe II ha firmato la sua storica abdicazione, un passo che ha permesso al figlio Frederik X di diventare immediatamente re. Margrethe, 83 anni, è il primo monarca danese a rinunciare volontariamente al trono in quasi 900 anni. Molte migliaia di persone si sono radunate fuori dal palazzo in cui si svolgeva la successione reale, in un clima di giubilo perché la nazione nordica ha vissuto la prima successione reale in più di mezzo secolo, non causata dalla morte di un monarca. Con indosso un abito color magenta, Margrethe ha firmato la sua abdicazione durante una riunione con il Gabinetto danese al Palazzo di Christiansborg, un vasto complesso a Copenaghen che ospita le sale di ricevimento e le scuderie reali, nonché il Parlamento danese, l’ufficio del Primo Ministro e la Corte Suprema. Il documento le è stato presentato mentre sedeva a un enorme tavolo coperto da un drappo rosso attorno al quale erano seduti i reali e i membri del governo danese. Dopo averlo firmato, si è alzata e ha fatto cenno al figlio di prendere il suo posto e ha detto “Dio salvi il re” mentre lasciava la stanza.

