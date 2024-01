Abdul Mateen, successore al trono ha sposato Anisha Rosnah Isa-Kalebic

Il principe Abdul Mateen del Brunei, uno degli scapoli più ambiti dell’Asia, ha sposato Anisha Rosnah Isa-Kalebic, 29 anni, in una cerimonia iniziata il 7 gennaio e che durerà 10 giorni. Il principe 32enne è uno dei dieci figli del sultano Hassanal Bolkiah, uno degli uomini più ricchi del mondo. Sebbene sia il sesto in linea di successione al trono, il principe ha guadagnato importanza negli ultimi anni accompagnando suo padre negli impegni diplomatici. Il sultano ha annunciato in ottobre il fidanzamento di Mateen e Anisha, che è la nipote del consigliere speciale del sovrano. Mateen, che gioca a polo ed è pilota di elicotteri nella Royal Brunei Air Force, ha un seguito di 2,5 milioni di persone su Instagram.

