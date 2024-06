I manifestanti si sono accampati a Biriatou, vicino al casello tra i due Paesi

Decine di agricoltori francesi e spagnoli hanno bloccato un’autostrada in Francia, al confine franco-spagnolo il giorno prima della protesta in programma domani a Bruxelles. I manifestanti si sono accampati a Biriatou, vicino al casello tra i due Paesi, srotolando striscioni e minacciando di passare la notte lì. Una settimana prima delle elezioni europee, gli agricoltori tornano a ripetere le proteste di gennaio e febbraio contro le restrizioni dell’Ue, chiedendo più sostegno da parte del governo e regolamenti più semplici. I manifestanti lamentano che le politiche ambientali del blocco dei 27 Paesi, come il Green Deal, che richiede limiti all’uso di sostanze chimiche e alle emissioni di gas serra, limitano la loro attività e rendono i loro prodotti più costosi rispetto alle importazioni extra-UE.

