L'ambasciatore d'Italia: "Profonde e antichissime relazioni"

L’ambasciata d’Italia a Madrid ha ospitato ieri sera, nei giardini della sua sede, il Palazzo dei Marchesi di Amboage, il ricevimento per il 78esimo anniversario della Repubblica italiana. Protagonista delle celebrazioni è stata la Sardegna, con la sua storia e la sua cultura. Per l’occasione è stata esposta nell’ambasciata la statua di uno dei Giganti di Mont’e Prama, l’unica copia esistente, che ha ricevuto l’attestazione ufficiale dal ministero della Cultura italiano. L’originale arriverà a Madrid intorno alla metà di settembre e sarà esposta al Museo Archeologico nazionale. L’ambasciatore d’Italia Giuseppe Buccino Grimaldi ha accolto e salutato i presenti, tra cui il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente e i segretari di Stato Manuel de la Rocha, Susana Sumelzo ed Esperanza Casteleiro, nonché il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Mutoni. Buccino Grimaldi nel discorso che ha tenuto dopo gli inni nazionali ed europeo, ha rimarcato le profonde e “antichissime” relazioni che esistono tra Italia e Spagna e ha evidenziato la crescita del numero dei connazionali residenti nel Paese iberico. A questo proposito ha rimarcato che si stanno “potenziando le strutture consolari”. Verrà riaperto il “Consolato Generale a Madrid, con l’arrivo il primo luglio del Console Generale Spartaco Caldararo”, ha affermato, ringraziando per questo “la tenacia” del suo predecessore, Riccardo Guariglia, oggi Segretario Generale del ministero degli Esteri.

