Quattro persone hanno perso la vita in Germania dopo che forti alluvioni hanno colpito il Sud del Paese. Già domenica un vigile del fuoco aveva perso la vita a Pfaffenhofen in Baviera, dopo che il gommone che lui e i suoi colleghi stavano usando per portare in salvo i residenti si era rovesciato. Oggi, lunedì, sono stati trovati altri tre corpi all’interno di scantinati inondati: il cadavere di una donna 43enne che risultava dispersa da domenica mattina è stato ritrovato in una cantina nella città bavarese di Schrobenhausen, e due corpi (un uomo e una donna) sono stati recuperati a Schorndorf, vicino a Stoccarda, in uno scantinato che si era allagato e poi si era asciugato.

Scholz nelle zone colpite

Le piogge persistenti e intense hanno provocato allagamenti diffusi negli Stati meridionali tedeschi della Baviera e del Baden-Wuerttemberg durante il fine settimana. Le inondazioni hanno causato gravi disagi nei trasporti e lunedì le linee ferroviarie a lunga percorrenza per Monaco di Baviera da nord e da ovest sono state interrotte. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è recato in visita nelle zone colpite dalle alluvioni: ha visitato Reichertshofen, a nord di Monaco, e ha incontrato funzionari regionali tra cui Markus Söder, governatore della Baviera.

