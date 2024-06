Roma, 3 giu. (LaPresse) – Parlando alla commissione Affari esteri della Knesset il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto di non essere d’accordo sulla fine della guerra come parte dell’intesa per il rilascio degli ostaggi, definendo “parziale” lo schema di accordo arrivato dagli Stati Uniti. Lo riporta Ynet. “Lo schema presentato da Biden è parziale. La guerra verrà fermata per la restituzione degli ostaggi e poi si procederà con la discussione – ha spiegato Netanyahu – Ci sono altri dettagli che il presidente degli Stati Uniti non ha presentato al pubblico”.

