Previsti fino a cinque centimetri all'ora

Prosegue l’ondata di maltempo su gran parte degli Stati Uniti, alle prese con abbondanti nevicate, tempeste, tornado e inondazioni. In Arizona è allerta neve, con il il Servizio meteorologico nazionale (NWS) che ha emesso un avviso di tempesta di neve per le Contee di Yavapai e Coconino. L’NWS ha previsto fino a cinque centimetri di neve all’ora e raffiche di vento oltre i 55 chilometri orari, invitando gli abitanti a ritardare qualsiasi viaggio e a rimanere in casa.

Il Nordest sta lentamente superando la fase di piogge torrenziali, inondazioni e venti violenti che hanno bloccato veicoli, causato blackout e costretto le autorità a chiudere le scuole. Le raffiche di vento hanno superato i 160 chilometri orari nel Maine. La tempesta ha fatto seguito a una giornata di tornado nel sud e bufere di neve nel Midwest e nel Nordovest. In alcune regioni interne si prospetta un freddo glaciale. Una valanga ha ucciso almeno una persona in una stazione sciistica della California. Forti piogge e venti potrebbero minacciare il Nordest nel fine settimana.

