Migliaia di persone in piazza chiamate dall'ex partito di governo Diritto e Giustizia

Decine di migliaia di persone si sono radunate con striscioni antigovernativi e bandiere polacche per una protesta davanti al palazzo del Parlamento, a Varsavia, che in seguito si è trasformata in una marcia pacifica verso l’ufficio del primo ministro Donald Tusk. La manifestazione è stata organizzata dall’ex partito di governo, Diritto e Giustizia (di estrema destra), che ha detenuto il potere per otto anni fino al mese scorso ed è strettamente allineato al presidente Andrzej Duda che, nelle scorse ore, aveva dichiarato di aver avviato l’iter per graziare l’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e il suo vice Maciej Wasik, arrestati nei giorni scorsi in esecuzione di una condanna per abuso di potere.

Diritto e Giustizia, frustrato per la sconfitta alle elezioni parlamentari di ottobre, ha esortato i suoi sostenitori a protestare contro le mosse del nuovo governo per prendere il controllo dei media statali. La protesta era stata rivolta anche contro l’arresto di Kamiński e Wąsik, i quali sono stati anche privati del mandato parlamentare e dell’immunità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata