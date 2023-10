I conservatori di Diritto e Giustizia restano il primo partito, ma in Parlamento le forze pro-Ue avrebbero più seggi

In base a un exit poll diffuso in Polonia dopo la chiusura delle urne, realizzato dall’istituto Ipsos per le principali emittenti polacche, il partito conservatore al potere Diritto e giustizia (PiS) è avanti con il 36,8% dei voti, anche se ha perso consensi rispetto alle ultime elezioni del 2019. L’alleanza guidata dall’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, Coalizione civica, è per l’exit poll al 31,6%. A seguire ci sono le formazioni Terza via al 13% e Nuova sinistra (Lewica) all’8,6%. Ne risulta dunque che, insieme, le tre formazioni d’opposizione ‘Coalizione civica’, ‘Terza via’ e ‘Nuova sinistra’ avrebbero più voti del PiS di Jaroslaw Kaczynski e del premier uscente Mateusz Morawiecki. Le tre formazioni si sono candidate con liste separate ma con la stessa promessa di cercare di estromettere il PiS e di ripristinare i buoni legami con l’Unione europea. Quella di Ipsos è una proiezione con un margine di errore di più o meno 2 punti percentuali. I voti sono ancora in fase di scrutinio e la commissione elettorale statale dice che prevede di avere i risultati finali entro martedì mattina.

Maggioranza di seggi all’opposizione pro-Ue

Secondo l’exit poll, dunque, nonostante il partito conservatore al potere Diritto e giustizia (PiS) sia il primo partito singolo la maggioranza dei seggi in Parlamento andrebbe all’opposizione pro Ue. Insieme, infatti, le tre formazioni d’opposizione ‘Coalizione civica’ dell’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk (31,6%), ‘Terza via’ (13%) e ‘Nuova sinistra’ (8,6%)(Lewica) raccoglierebbero più seggi rispetto a un’eventuale alleanza fra il PiS e l’estrema destra di Confederazione, che secondo l’exit poll di Ipsos avrebbe ottenuto il 6,2% dei voti.

Secondo l’exit poll di Ipsos, l’opposizione insieme conquisterebbe 248 seggi nella Camera bassa del Parlamento, il Sejm, che conta 460 seggi. Diritto e Giustizia, secondo le proiezioni, otterrebbe 200 seggi, mentre il partito di estrema destra Confederazione otterrebbe 12 seggi.

Tusk: “Democrazia ha vinto”

Il leader dell’opposizione polacca ed ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, a seguito della pubblicazione di exit poll dopo la chiusura delle urne in Polonia, ha dichiarato che i tre partiti di opposizione ‘Coalizione civica’ (da lui guidata), ‘Terza via’ e ‘Nuova sinistra’, hanno voti sufficienti per vincere le elezioni generali di oggi. “Sono l’uomo più felice del mondo”, ha dichiarato Tusk. E ancora: “La democrazia ha vinto. La Polonia ha vinto“.

