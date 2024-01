Autorità Gaza: 23.700 palestinesi morti da inizio guerra. Save the Children: 10mila bambini uccisi

Situazione sempre più tesa in Medio Oriente dove nella notte Gran Bretagna e Stati Uniti hanno lanciato un attacco congiunto in Yemen contro le postazioni degli Houthi. Un’operazione mirata di risposta alla campagna di attacchi con droni e missili contro navi commerciali dall’inizio del conflitto israelo-palestinese e finalizzata a “intralciare il commercio internazionale sul Mar Rosso”. “La risposta della comunità internazionale a questi attacchi sconsiderati è stata unita e risoluta”, ha dichiarato Biden mentre i ribelli, che sostengono di aver perso 5 combattenti nei raid, promettono una risposta.

Sul fronte diplomatico continua a l’Aja l’udienza con le risposte di Israele dopo le pesanti accuse mosse dal Sudafrica che ha esplicitamente sostenuto, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, che “Tel Aviv ha commesso un genocidio contro i palestinesi”.

13:44 Israele: “Sudafrica non ha presentato alcuna prova”

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha rilasciato una dichiarazione al termine dell’udienza della Corte internazionale di giustizia, affermando che il Sudafrica non ha presentato “alcuna prova” contro Israele ma “solo indicazioni di una guerra morale senza eguali”. Lo riporta Haaretz. “Spero che la denuncia venga respinta e credo che la giustizia prevarrà”, ha concluso.

14:42 Idf: 700 lanciarazzi Hamas abbattuti da inizio offensiva

L’esercito israeliano ha affermato che oltre 700 lanciarazzi di Hamas sono stati distrutti dall’inizio dell’offensiva di terra a Gaza. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf ha fatto notare che nelle ultime settimane si è verificato un “calo significativo” nel numero di lanci di razzi da Gaza che i funzionari militari hanno attribuito al controllo israeliano del territorio e alla cattura da parte delle truppe dei depositi di razzi e dei siti di lancio di Hamas.

13:07 Autorità Gaza: 23.700 palestinesi morti da inizio guerra

Sono saliti a 23.708 i palestinesi uccisi dall’inizio degli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. É questo il bilancio aggiornato fornito dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Altre 60.005 persone sono invece rimaste ferite, mentre alcuni morti si trovano ancora sotto le macerie e sulle strade, ma le ambulanze e i soccorsi non possono raggiungerli.

12:46 Chigi: “A Italia non chiesto partecipare ad attacchi in Yemen”

Degli attacchi effettuati da Usa e Regno Unito contro le basi dei ribelli Houthi in Yemen l’Italia era stata informata con anticipo dagli alleati. È quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che il ‘joint statement’ sottoposto dagli americani non è stato sottoscritto dall’Italia al contrario di altri paesi (otto oltre a Regno Unito e Usa). Non è stato chiesto, viene tuttavia specificato, di partecipare alle operazioni militari. L’Italia, viene d’altronde ribadito, sta lavorando per mantenere bassa la tensione nel Mar Rosso ed è impegnata nell’ambito della coalizione europea a garantire la libera circolazione delle navi nell’area e continua a collaborare con le istituzioni internazionali.

12:41 Nato: “Gli attacchi agli Houthi in Yemen sono difensivi”

“Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno ora condotto attacchi contro una serie di obiettivi Houthi nello Yemen, con il sostegno degli alleati Canada e Paesi Bassi e dei partner Australia e Bahrein. Questi attacchi erano difensivi e mirati a preservare la libertà di navigazione in una delle vie d’acqua più vitali del mondo. Gli attacchi Houthi devono finire. Le forze Houthi sono supportate, rifornite ed equipaggiate dall’Iran. Quindi Teheran ha la responsabilità speciale di regnare sui suoi delegati”. Lo dichiara il portavoce della Nato, Dylan White.

“Negli ultimi mesi abbiamo visto le forze Houthi tentare dozzine di attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso – ricorda il portavoce -. Questi attacchi rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza marittima e al commercio internazionale. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu li ha condannati e la comunità internazionale ha chiarito che ci sarebbero state delle conseguenze se questi attacchi non fossero finiti”.

12:33 Save the Children: 10mila bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre

Oltre 10mila bambini sono stati uccisi dagli attacchi aerei e dalle operazioni di terra israeliane a Gaza in quasi 100 giorni e altre migliaia sono dispersi, presumibilmente sepolti sotto le macerie. Lo ha affermato Save The Children facendo riferimento ai dati forniti dall’Autorità sanitaria di Gaza. Si tratta – viene spiegato – dell’1% della popolazione infantile totale dell’enclave. Quanto a quelli sopravvissuti – afferma Save The Children – “stanno sopportando orrori indicibili, tra cui ferite mortali, ustioni, malattie, cure mediche inadeguate e la perdita dei genitori e di altre persone care”. Secondo l’organizzazione “circa 1.000 bambini a Gaza hanno perso una o entrambe le gambe e avranno bisogno di cure mediche per tutta la vita”.

Shaw ha poi ribattuto all’accusa del Sudafrica secondo cui i funzionari israeliani hanno mostrato un intento genocida, definendo le dichiarazioni a cui si riferisce il team legale del Sudafrica “citazioni casuali non conformi alla politica del governo”. Le ha liquidate come dichiarazioni di guerra emotive e prive di significato legale. Il leagale ha infine aggiunto che il gabinetto di guerra e l’esercito israeliano stavano operando in conformità con il diritto internazionale e stavano cercando di evitare una catastrofe umanitaria a Gaza, facendo riferimento alle dichiarazioni di alti funzionari israeliani. Ma non ha fornito prove che tali dichiarazioni fossero supportate dalla politica israeliana sul campo.

11:32 Oms: ospedale Al-Shifa ha ripreso in parte attività

L’ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, ha ripreso parzialmente la sua attività. Lo ha annunciato su X il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che il personale dell’Oms e dei suoi partner “dopo più di due settimane” è riuscito “a raggiungere oggi l’ospedale Al-Shifa nel nord di Gaza e a consegnare 9.300 litri di carburante e a forniture mediche per coprire 1.000 pazienti traumatizzati e 100 pazienti sottoposti a dialisi renale”. La “parziale ripresa dei servizi ad Al-Shifa – avverte – significa che il consumo di carburante è molto più elevato e la necessità di forniture mediche è in aumento. L’Oms e i suoi partner hanno bisogno di un accesso duraturo e sicuro per continuare a fornire forniture mediche, carburante, cibo e acqua, in modo che gli operatori sanitari possano fornire cure essenziali ai pazienti. Insistiamo, ancora una volta, sul fatto che la salute deve essere protetta e mai presa di mira o militarizzata”.

09:34 Oggi la difesa di Israele all’Aia

È prevista per oggi la difesa di Israele sulle accuse di genocidio nella Striscia di Gaza avanzate dal Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia (Cig). Israele nega con forza le accuse di Pretoria che ieri ha chiesto alla Cig di ordinare l’immediata sospensione delle operazioni militari israeliani nell’enclave palestinese.

Israele spesso boicotta i tribunali internazionali e le indagini delle Nazioni Unite, sostenendo che siano ingiuste e parziali. Ma in questa occasione hanno dimostrato di prendere sul serio il caso, inviando un team legale pronto a difendere la reputazione dello Stato ebraico davanti alla Corte.

