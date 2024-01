L'uscita dell'ex governatore del New Jersey potrebbe aumentare le chance dell'ex governatrice della South Carolina, Nikki Haley

Chris Christie abbandona la corsa per la nomination repubblicana. L’ex governatore del New Jersey, secondo quanto appreso dall’Associated Press, ha annunciato la sua decisione in New Hampshire, nel corso di un town hall, un incontro con gli elettori. L’uscita dalle primarie di Christie potrebbe aumentare le chance dell’ex governatrice della South Carolina, Nikki Haley, che sta emergendo come la più credibile alternativa alla candidatura di Donald Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata