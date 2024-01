L'ex presidente americano: "Il caos attuale negli Stati Uniti lo hanno portato Biden e i democratici"

“Penso che l’economia sia orribile, ma che il mercato azionario stia salendo, e penso che il mercato azionario stia salendo perché sono in testa a Biden in tutti i sondaggi”. È quanto ha affermato l’ex presidente Donald Trump durante un’intervista a Fox News in vista delle primarie repubblicane nello Stato dell’Iowa previste per il 15 gennaio. “Penso che ci sarà un crollo (dell’economia, ndr) se non vinco”, ha aggiunto. In precedenza aveva affermato di non volere essere come Herbert Hoover, ovvero il presidente degli Stati Uniti il cui primo anno di mandato vide il crollo del mercato azionario statunitense.

L’ex presidente ha additato il presidente Joe Biden di essere il responsabile del “caos attuale“. Trump ha così risposto ai suoi avversari alle primarie che, in un dibattito parallelo sulla Cnn hanno affermato che una seconda presidenza Trump “avrebbe portato 4 anni di caos”. “Ora hanno il caos”, ha risposto Trump, riferendosi ai democratici e all’amministrazione Biden, “hanno il caos al confine. C’è caos nelle forze armate, la gente si sta svegliando”. “Oggi c’è il caos“, ha ribadito, incolpando Biden di “non riuscire a mettere insieme due frasi. E ci rappresenta sulle armi nucleari con Putin e Xi e tutte queste persone molto intelligenti”. Anche durante il suo primo mandato “la maggior parte del caos è stata causata dai democratici che gli davano costantemente addosso”, ha sottolineato ancora l’ex presidente degli Stati Uniti.

Mentre i candidati presidenziali del Partito Repubblicano Ron DeSantis e Nikki Haley si sono incontrati in un acceso dibattito della Cnn che ha messo in evidenza le loro differenze, Donald Trump ha fornito una chiara controprogrammazione. Contemporaneamente al dibattito dei suoi rivali, è apparso in una town hall di Fox News, dove è stato a malapena sfidato dagli intervistatori e dove è stato accolto con applausi dai fan. È stata la sua prima apparizione in diretta su Fox News dal 2022, e argomenti sgradevoli come le false dichiarazioni elettorali di Trump, l’insurrezione del 6 gennaio 2021 in Campidoglio e le cause giudiziarie sono stati appena sfiorati. Una spettatrice ha esclamato “ti amo” dopo che Trump ha risposto alla sua domanda.

