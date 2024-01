Il salvataggio dei pompieri in Pennsylvania

Nella contea di Delaware, nello Stato americano della Pennsylvania, i vigili del fuoco sono stati chiamati per aiutare un uomo rimasto isolato su di un albero, dove aveva trovato rifugio per sfuggire all’acqua tracimata da un torrente per il maltempo. L’uomo aveva chiamato i servizi di emergenza intorno alle 23 ma non è stato in grado di fornire la sua posizione prima che la batteria del suo telefono si esaurisse. Gli agenti hanno tracciato la chiamata, l’hanno raggiunto e salvato. Nelle immagini il momento del salvataggio.

