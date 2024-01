La tragedia a Cloquet, nella contea di Carlton

Due persone sono state uccise in un motel a Cloquet, piccola città del Minnesota, negli Stati Uniti. Il sospetto killer è stato poi trovato senza vita, come spiegato dalle autorità locali. L’allarme è scattato alle 19 (ora locale) per la presenza di un uomo armato nella struttura, con la raccomandazione da parte della polizia alle persone nell’area di Big Lake Road e Highway 33 di trovare rifugio. Le forze dell’ordine, circa 90 minuti dopo, hanno dichiarato di aver trovato morto il sospetto assassino spiegando che, oltre a lui, erano state trovate senza vita altre due persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata