Il Capo di Stato ricevuto dal presidente Nausėda

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è giunto in Lituania per una visita a sorpresa. Il capo di Stato è stato ricevuto dal presidente lituano Gitanas Nausėda. Dopo l’incontro bilaterale, i due terranno una conferenza stampa. Zelensky pronuncerà anche un discorso pubblico in Piazza Daukanta. Al termine del bilaterale, il presidente Ucraino andrà in Estonia e Lettonia per ottenere maggiore sostegno nel rafforzamento delle difese aeree dell’Ucraina. Kiev spera di aderire all’Unione Europea e alla Nato e di costruire partenariati nella produzione di droni e nelle capacità di guerra elettronica. I piccoli Paesi del Mar Baltico sono tra i più convinti sostenitori politici, finanziari e militari dell’Ucraina.

