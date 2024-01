Dopo l'incontro con il presidente lituano Gitanas Nauseda attesa la conferenza stampa

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è giunto in Lituania per una visita a sorpresa. Lo riportano i media di Vilnius dove si vede un’immagine del leader di Kiev scendere dall’aereo. Zelensky verrà ricevuto dal presidente lituano Gitanas Nauseda e dopo l’incontro bilaterale – viene riferito – si terrà una conferenza stampa. Inoltre è previsto che Zelensky pronunci un discorso pubblico in piazza Daukanta.

