Le cifre e le modalità saranno però decise dai leader al Consiglio europeo

Primo sì in Europa per l’invio di nuovi fondi all’Ucraina. Gli ambasciatori dell’Ue, riuniti nel Coreper, hanno conferito mercoledì un mandato negoziale parziale alla presidenza sullo Step, la Piattaforma per le tecnologie strategiche dell’Ue, e sullo strumento per l’Ucraina. Lo riferiscono fonti della presidenza belga. Parziale significa che il quadro generale dello strumento è stato concordato dagli Stati membri, ma le cifre e alcune modalità sono lasciate alla decisione dei leader al Consiglio europeo del 1° febbraio. Questi due strumenti faranno parte del pacchetto di revisione del Qfp, il Quadro finanziario pluriennale. La presidenza belga e il Consiglio restano impegnati a portare avanti senza indugio anche i lavori sul pacchetto di crescita per i Balcani occidentali. Questi mandati consentono alla presidenza di avviare discussioni interistituzionali con il Parlamento europeo, al fine di procedere il più rapidamente possibile quando verrà successivamente trovato un accordo a livello dei leader.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata