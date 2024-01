L'Aula ha approvato le comunicazioni presentate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto

L’aula della Camera ha approvato, con il voto favorevole dei deputati del centrodestra e dei parlamentari di Azione, Iv e Più Europa e l’astensione del Pd, la risoluzione di maggioranza in seguito alle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. L’assemblea ha poi approvato la risoluzione presentata dal Pd e quella unitaria di Azione, Italia viva e Più Europa. Respinte, invece, quelle del M5S e di Avs.

In tre si smarcano dal Pd e votano con maggioranza

All’interno del voto, si segnala che il deputato Pd ed ex ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si è ‘smarcato’ dalle indicazioni del suo partito votando a favore dei punti delle risoluzioni presentate dal centrodestra e da Azione, Iv e Più Europa. L’ex titolare della Difesa ha poi votato contro – a fronte dell’astensione dei dem – l’impegno del testo M5S a diminuire le spese sulla difesa. “Sono stato coerente con quanto ho sempre fatto da ministro, ho firmato cinque decreti”, ha spiegato Guerini ai cronisti in Transatlantico. Come lui, secondo quanto si apprende, hanno fatto le deputate dem Lia Quartapelle e Marianna Madia.

