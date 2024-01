L'oppositore di Putin è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza

Il dissidente russo Alexey Navalny è riapparso in videocollegamento dal carcere dove si trova nella regione di Yamal, oltre il circolo polare artico. Si tratta della prima apparizione dell’oppositore di Vladimir Putin dalla struttura carceraria dove è stato spostato dopo che, a inizio dicembre, il suo staff aveva reso noto di aver perso i contatti con lui. Navalny è comparso a un’udienza del processo per gli abusi che l’uomo ha denunciato di aver subito nella prigione IK-6 a Melekhovo, dove era stato detenuto in precedenza. Il giudice ha respinto la sua richiesta.

