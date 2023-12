Il principale oppositore di Valdimir Putin si trova a Kharp: "Sono un Babbo Natale a regime speciale"

Il dissidente russo Alexei Navalny si trova in una colonia penale a Kharp, nell’Artico russo. “Comunque, non preoccuparti per me. Sto bene. Sono totalmente sollevato di avercela finalmente fatta. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto. E buone vacanze! Bene, ora ho un cappotto di pelle di pecora, un cappello colbacco (un cappello di pelliccia con paraorecchie) e presto avrò un valenki (una tradizionale calzatura invernale russa). Mi sono fatto crescere la barba per i 20 giorni del mio trasporto” ha scritto il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny su X. Il principale oppositore del leader di Mosca, Vladimir Putin – come reso noto dalla sua portavoce ieri- si trova in una colonia penale artica.

8/9 Anyway, don’t worry about me. I’m fine. I’m totally relieved that I’ve finally made it. Thanks again to everyone for your support. And happy holidays! — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

“Dato che sono Babbo Natale, probabilmente ti starai chiedendo quali sono i regali. Ma io sono un Babbo Natale a regime speciale, quindi solo chi si è comportato molto male riceve regali”, aggiunge Navalny.

