Gruppo di giovani colpito dai militari a Beit Rima senza alcun motivo: altri due feriti

Una telecamera di sicurezza di Beit Rima, un villaggio della Cisgiordania, ha ripreso un giovane nella piazza centrale venire colpito improvvisamente e cadere a terra. Dopo di lui sono state colpite anche altre due persone che erano corse in suo aiuto. Un ragazzo di 17 anni è morto. Un’analisi del video e alcune interviste effettuate dall’Associated Press con i due sopravvissuti feriti hanno mostrato che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sui tre benché non sembrassero rappresentare una minaccia. Uno dei palestinesi feriti è stato colpito una seconda volta dopo che si era alzato e aveva tentato di scappare. L’esercito israeliano ha riferito che le truppe sono entrate a Beit Rima nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio scorsi come parte di una “operazione antiterrorismo”. La data riportata sulla videocamera, dunque, sarebbe sbagliata. Secondo l’Idf, le truppe avrebbero sparato contro i sospetti perché avevano lanciato contro di loro esplosivi e bombe incendiarie. Il video, ottenuto dall’AP in una tabaccheria locale, non mostra però nessuno dei giovani lanciare esplosivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata