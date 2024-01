La deflagrazione causata da una fuga di gas

Paura in uno storico hotel di Fort Worth, in Texas, dove un’esplosione ha fatto saltare le finestre, disseminando per le strade grandi mucchi di detriti. Sono rimaste ferite 21 persone, di cui una in condizioni critiche. Le squadre di soccorso hanno trovato diverse persone intrappolate nel seminterrato dell’edificio di 20 piani che si trova nel cuore del centro di Fort Worth. Gli investigatori ritengono che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas.

