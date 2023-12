Assieme a loro anche i principini George, Charlotte e Louis

Il principe e la principessa di Galles William e Kate, sono arrivati venerdì all’Abbazia di Westminster, a Londra, per quello che è diventato un concerto annuale di canti natalizi organizzato da Kate. Con loro i tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che hanno lasciato le cartoline di Natale in una cassetta postale unica nel suo genere, destinata a sostenere i bambini in condizioni difficili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata