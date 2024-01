Il capo dello Stato era accompagnato dal direttore dell'AIEA Rafael Grossi

Il presidente argentino Javier Milei è andato in visita in un territorio dell’Antartide rivendicato da Buenos Aires. Si è recato in due basi scientifiche e militari e ha inaugurato un programma di controllo dell’inquinamento da plastica, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Il capo dello Stato era accompagnato da parte del suo governo e dal direttore dell’AIEA Rafael Grossi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata