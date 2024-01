Oggi il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà in Israele

Non si fermano le operazioni militari israeliane all’interno della Striscia di Gaza, con un nuovo raid in un campo profughi che avrebbe provocato la morte di almeno otto palestinesi. Proseguono le polemiche sull’uccisione di tre giornalisti e di una bambina di soli 3 anni da parte delle forze di Tel Aviv durante le operazioni belliche, mentre continua la missione diplomatica del Segretario di Stato Usa Antony Blinken, che oggi si recherà proprio in Israele. IN AGGIORNAMENTO

10:45 Qatar: “Uccisione Al-Arouri complica negoziato su ostaggi”

La recente uccisione del numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh al Arouri, “può influenzare un processo così complicato” come quello relativo alla mediazione per la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Lo ha detto il primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Lo riporta la Cnn. In ogni caso Doha ha detto di non volersi arrendere in merito alla trattative. “Continuiamo le nostre discussioni con le parti e cerchiamo di raggiungere al più presto un accordo che possa portare assistenza per gli aiuti umanitari e il rilascio degli ostaggi”, ha sottolineato.

10:30 Papa: “Appello per cessate il fuoco e liberazione ostaggi”

“Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte per un cessate-il-fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l’immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza. Chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria. Auspico che la Comunità internazionale percorra con determinazione la soluzione di due Stati, uno israeliano e uno palestinese, come pure di uno statuto speciale internazionalmente garantito per la Città di Gerusalemme, affinché israeliani e palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza”. Lo ha detto Papa Francesco, durante l’udienza al corpo diplomatico per gli auguri di inizio anno.

“Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti scioccati dall’attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio. Ripeto la mia condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo: in questo modo non si risolvono le questioni tra i popoli, anzi esse diventano più difficili, causando sofferenza per tutti. Infatti, ciò ha provocato una forte risposta militare israeliana a Gaza che ha portato la morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e giovani, e ha causato una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili”, ha affermato il Pontefice.

10:15 007 Seul: “Hamas sta usando armi da Nord Corea”

L’agenzia di spionaggio della Corea del Sud, il National Intelligence Service (Nis), ha confermato che Hamas sta utilizzando armi di fabbricazione nordcoreana nella sua guerra contro Israele, nonostante Pyongyang abbia ripetutamente negato di aver fornito armi. Lo riporta l’agenzia Yonhap. In precedenza la radio Voice of America (Voa) aveva rivelato in un rapporto che i combattenti di Hamas utilizzano un lanciagranate a propulsione di razzo F-7 prodotto in Corea del Nord. Una foto, inclusa nel rapporto, mostrava il lanciagranate F-7 che riportava una combinazione di caratteri e numeri coreani. “La miccia con i caratteri coreani si trova nella sezione centrale del razzo F-7 di fabbricazione nordcoreana”, ha confermato l’agenzia di spionaggio sudcoreana alla Yonhap, fornendo una foto del lanciagranate in questione smontato.

09:15 Gallant: “Possiamo replicare a Beirut distruzione Gaza”

Israele non ha paura di entrare in guerra con il gruppo terroristico Hezbollah in Libano. È quanto ha affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in un’intervista al Wall Street Journal. “Vedono cosa sta succedendo a Gaza”, ha detto, “sanno che possiamo fare copia-incolla a Beirut”, la capitale libanese. Gallant ha poi aggiunto che “80.000 persone devono poter tornare alle loro case in sicurezza” e quindi, se tutto il resto fallisce, “siamo disposti a sacrificarci” sebbene la priorità di Israele non sia quella di entrare in guerra con il gruppo libanese Hezbollah.

08:20 73 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore

Settantatre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nelle ultime 24 ore, mentre sono 99 i feriti. Lo riporta il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Dall’inizio del conflitto sono stati uccisi 22.835 palestinesi, cifra che comprende civili e non.

08:00 Proteste davanti alla Knesset: “Elezioni subito”

Decine di persone stanno protestando davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, chiedendo al governo di dimettersi e di indire nuove elezioni. Lo riportano i media locali. Gli attivisti sono seduti per terra e bloccano l’ingresso dell’edificio al grido ‘elezioni adesso‘.

07:30 Media, raid Israele in campo profughi Gaza, 8 morti

Almeno otto persone palestinesi sono state uccise questa notte a causa di un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera citando media palestinesi.

