Attacco aereo in Cisgiordania: uccisi 6 palestinesi a Jenin

Almeno 16 persone sono morte e una cinquantina ferite nei nuovi bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Altre 50 sono rimaste ferite. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo fonti locali citate da Wafa, 12 civili sono stati uccisi e altri 50 feriti nell’attacco israeliano a una casa a Khan Yunis che ospitava un gran numero di sfollati. Inoltre, gli aerei da guerra israeliani hanno colpito una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) nel campo profughi di Mughazi, nella Striscia di Gaza centrale, causando la morte di almeno 4 persone, tra cui una donna. IN AGGIORNAMENTO

Blinken in Giordania incontra re Abdallah II e ministro Esteri

Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha incontrato domenica il re Abdallah II e il ministro degli Esteri della Giordania e ha visitato un magazzino del Programma Alimentare Mondiale ad Amman, proseguendo una missione diplomatica urgente in Medio Oriente per evitare che la guerra di Israele contro Hamas a Gaza si diffonda. Alla sua quarta visita nella regione in tre mesi, Blinken ha sottolineato la necessità che Israele modifichi le sue operazioni militari per ridurre le vittime civili e aumentare significativamente la quantità di aiuti umanitari che raggiungono Gaza, evidenziando al contempo l’importanza di preparare piani dettagliati per il futuro postbellico del territorio, che è stato decimato da intensi attacchi aerei israeliani e offensive di terra. Blinken ha anche visitato il magazzino di coordinamento regionale del Programma alimentare mondiale nella capitale giordana, dove i camion vengono imballati con gli aiuti da consegnare a Gaza attraverso i valichi di Rafah e Kerem Shalom.

A Jenin morta agente di polizia di frontiera israeliana

Una agente della Polizia di frontiera è stato ucciso durante un’operazione antiterrorismo nella notte a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce il Times of Israel. La sergente Shay Germay, 19enne di Karmiel, si trovava a bordo di un veicolo colpito da una bomba sul ciglio della strada durante il raid israeliano nel campo profughi di Jenin. Un altro agente è rimastro gravemente ferito, un altro moderatamente e il quarto è stato ferito in modo lieve.

Attacco israealiano a Jenin: 6 palestinesi uccisi

Un attacco aereo israeliano ha ucciso sei persone a Jenin in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese, come riportato da Al Jazeera, secondo cui l’attacco di un drone ha preso di mira un gruppo di persone sedute in una rotatoria a sud della città di Jenin. L’ospedale governativo ha confermato che sei persone sono state uccise. Al Jazeera riferisce inoltre che “c’è stata una forte resistenza da parte dei combattenti del campo” profughi di Jenin.

