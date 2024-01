Le accuse del giornale al patron di Tesla, Space X e X

Il patron di Tesla, Space X e X Elon Musk userebbe una serie di droghe come Lsd, cocaina, ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina, il che spiegerebbe alcuni suoi comportamenti definiti strani. Lo rivela il Wall Street Journal secondo cui i vertici delle aziende sarebbero preoccupati dei potenziali rischi che questo comporterebbe per le società. Sotto accusa ci sarebbero alcune delle ‘stranezze’ per cui è famoso Musk, come, scrive il WSJ, “le sue opinioni contrarie, i suoi discorsi non filtrati e le sue buffonate provocatorie” che per alcuni sarebbero “un’espressione della sua creatività. O il risultato dei suoi problemi di salute mentale. O le conseguenze dello stress o della privazione del sonno”. In realtà, secondo il quotidiano finanziario “alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle sue aziende e altri vicini al miliardario sono preoccupati che ci sia un’altra componente che guida il suo comportamento: l’uso di droghe”.

