Roma, 21 dic. (LaPresse) – Disservizi per gli utenti del social media X in tutto il mondo. Lo riporta The Independent, secondo cui le segnalazioni di problemi sulla piattaforma sono state oltre 70mila da diversi Paesi, compresi Regno Unito, Stati Uniti e India. Sia nella versione web che in quella via app gli utenti hanno visto comparire il messaggio ‘Benvenuti in X’ al posto dei feed dove compaiono i tweet se il social funziona normalmente. I disservizi hanno riguardato anche la versione a pagamento X Premium. Questi, sui loro feed, vedevano comparire il messaggio ‘In attesa di post’. Non è la prima volta che X registra problemi quest’anno. Contattata da The Independent sulle origini del disservizio, l’azienda non ha rilasciato commenti. Con il passare delle ore, tuttavia, la situazione sembra essere tornata alla normalità per alcuni utenti.

