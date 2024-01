Per Yoko Kamikawa incontro con Dmytro Kuleba a Kiev

La ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa è in Ucraina per una visita a sorpresa, il suo primo viaggio nella nazione martoriata dalla guerra come alto diplomatico giapponese. Secondo il Japan Times. Kamikawa incontrerà il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Kiev, al quale “trasmetterà direttamente la posizione del Giappone, secondo cui Tokyo sarà al fianco e sosterrà l’Ucraina anche nell’attuale difficile situazione internazionale”, come ha annunciato il Ministero degli Esteri giapponese in un comunicato.Una parte fondamentale della visita di Kamikawa, ha dichiarato il Ministero degli Esteri, sarà quella di “dimostrare la propria determinazione” a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole e sottolineare che “i cambiamenti unilaterali dello status quo con la forza, come l’aggressione della Russia in Ucraina, non devono mai essere permessi”. Kamikawa discuterà anche della ricostruzione economica dell’Ucraina in vista di una conferenza sulla ricostruzione del Paese che si terrà a Tokyo il 19 febbraio. “Il Giappone dimostrerà con forza, sia a livello nazionale che internazionale, il suo impegno per la ricostruzione dell’Ucraina attraverso il settore pubblico e privato”, ha dichiarato il Ministero. “I due Paesi discuteranno anche di come rafforzare la cooperazione per il successo della conferenza”.

