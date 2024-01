La tradizionale manifestazione nella città costiera di Ostenda

Come da tradizione migliaia di persone si sono radunate ad Ostenda, città costiera del Belgio, per festeggiare il nuovo anno con un tuffo nel Mar del Nord. Più di quattromila i partecipanti all’evento secondo gli organizzatori che hanno dichiarato che l’acqua non è mai stata così calda nel mese di gennaio: secondo le rilevazioni la temperatura era infatti di nove gradi.

