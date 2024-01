La Corea del Nord ha esploso 200 colpi di artiglieria vicino a due isole di confine

Tensione tra le due Coree dopo che Pyongyang ha condotto una serie di esercitazioni militari nelle quali ha esploso duecento colpi di artiglieria vicino al confine marittimo con la Corea del Sud. Si tratta di una violazione del fragile accordo militare del 2018, che prevede che le due Coree interrompano le esercitazioni con spari reali e la sorveglianza aerea nelle zone di interdizione al volo e nelle zone cuscinetto stabilite lungo il confine. L’intesa rischia di crollare dopo i litigi fra le due Coree a seguito del primo lancio di un satellite spia militare da parte di Pyongyang, avvenuto con successo a novembre. Secondo quanto riferito dal portavoce dello Stato maggiore di Seul, Lee Sung Joon, la Corea del Nord ha sparato oggi 200 colpi nelle acque a nord del loro confine marittimo occidentale, cosa che per la Corea del Sud costituisce “un atto di provocazione che minaccia la pace e aumenta le tensioni nella penisola coreana”.

In conseguenza dei colpi sparati da Pyongyang la Corea del Sud ha chiesto per ragioni di sicurezza l’evacuazione di due isole, Yeonpyeong e Baengnyeong. Secondo gli esperti, la Corea del Nord probabilmente intensificherà una serie di test sulle armi nei prossimi mesi, aumentando le tensioni nella penisola coreana in vista delle elezioni parlamentari sudcoreane in programma per aprile e delle elezioni presidenziali Usa di novembre.

La risposta di Seul

La Corea del Sud, che ha definito le esercitazioni nordcoreane una provocazione, anche se il Sud non ha subito danni, ha poi risposto lanciando a sua volta un’esercitazione d’artiglieria con obici semoventi K9 e cannoni nelle isole nordoccidentali di Baengnyeong e Yeonpyeong. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, precisando che la risposta di Seul è giunta a partire dalle 15 ora locale, le 7 in Italia, circa 6 ore dopo che Pyongyang aveva iniziato a sparare i suoi colpi d’artiglieria. “Le nostre forze armate hanno condotto esercitazioni di tiro con l’artiglieria sull’isola di Yeonpyeong e sull’isola di Baengnyeong in risposta al fuoco marittimo della Corea del Nord vicino alla Northern Limit Line (NLL) nel Mare Occidentale (Mar Giallo ndr.) dalle 15 di oggi”, si legge sul giornale sudcoreano Chosun Ilbo, secondo cui le forze armate sudcoreane “hanno risposto con la massima durezza, inviando il doppio dei proiettili” rispetto ai 200 lanciati dalla Corea del Nord.

