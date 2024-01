L'atleta sudafricano aveva sparato e ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp nel giorno di San Valentino del 2013

L’atleta sudafricano Oscar Pistorius è stato rilasciato dal carcere sulla parola oggi, undici anni dopo aver sparato alla fidanzata Reeva Steenkamp, uccidendola. Troupe televisive, fotografi e reporter si sono riuniti fuori dai cancelli del centro correzionale di Atteridgeville, nella capitale sudafricana di Pretoria, prima delle 6 del mattino, in attesa di intravedere Pistorius.

Nessuno ha però visto il campione che, come scoperto dagli stessi reporter parlando con i funzionari del carcere, è stato “rilasciato quando non c’era nessuno ed è già a casa”. Pistorius ha scontato quasi nove dei suoi 13 anni e cinque mesi di condanna per omicidio per aver sparato a Steenkamp più volte attraverso la porta del bagno di casa sua nelle ore precedenti l’alba del 14 febbraio 2013.

Il via libera alla libertà condizionale per lui era giunto a novembre. In Sudafrica chi viene condannato per reati gravi può ottenere la libertà condizionata dopo aver scontato almeno metà della pena.

