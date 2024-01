Il presidente iraniano ha parlato alla folla di persone che partecipava ai funerali di alcune delle vittime dell'attacco di Kerman

Le forze armate dell’Iran decideranno tempo e luogo per la risposta all’attacco di mercoledì a Kerman, avvenuto durante la commemorazione per il quarto anniversario dell’uccisione del generale Qassem Soleimani in un raid Usa in Iraq nel 2020. Lo ha detto il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, parlando alla folla di persone che partecipava ai funerali di alcune delle vittime dell’attacco di Kerman. “Il nemico vede sempre il potere della Repubblica islamica. Il mondo intero sta riconoscendo questo potere e questa capacità. Siate certi che l’iniziativa è nelle mani delle nostre potenti forze. Il luogo e il momento saranno stabiliti dalle nostre forze”, ha dichiarato Raisi. L’agenzia di stampa iraniana Irna parla di vendetta.

