La decisione era stata presa in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rivolto alla Corte Suprema dopo la sentenza che lo esclude dalle primarie repubblicane in Colorado sulla base del 14esimo emendamento che vieta le cariche pubbliche a coloro che “si sono impegnati in un’insurrezione”. Per i giudici Trump ha avuto un ruolo nell’attacco del 6 gennaio 2021 al Capitol Hill. Ora l’ex presidente chiede ai giudici di revocare la sentenza del Colorado.

Lo sviluppo odierno è arrivato il giorno dopo che il team legale di Trump ha presentato ricorso contro una sentenza del segretario di Stato democratico del Maine, Shenna Bellows, secondo cui Trump non sarebbe idoneo a prendere parte alle elezioni per il suo ruolo nell’attacco al Campidoglio. Sia la Corte Suprema del Colorado che la decisione del Segretario di Stato del Maine sono sospese finché non saranno esauriti gli appelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata