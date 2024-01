Le immagini mostrano il momento in cui Willis Gibson conclude il videogioco

Si chiama Willis Gibson e ha 13 anni la prima persona capace di “battere” Tetris: il famoso videogioco nato in Russia nel 1984 dalla mente di Aleksej Leonidovič Pažitnov. Il ragazzo americano, noto anche come Blue Scuti nel mondo del gaming, era in diretta streaming quando è apparso il “kill screen” al livello numero 157: uno stadio così avanzato per cui, a causa di un difetto di programmazione, è impossibile procedere oltre. Viene infatti considerato il livello massimo da raggiungere perché lo schermo si riempie di così tanti simboli da non rendere più praticabile il gioco. Il giovane Willis, invece, dopo numerosi studi e analisi di migliaia di giocatori, c’è l’ha fatta raggiungendo un risultato molto importante e ambito nel mondo del gaming.

