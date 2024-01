Kiev crede nel sostegno militare dell'Occidente: "Non ci sono piani B", ha dichiarato Kuleba

Attacco russo nella notte nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Secondo quanto dichiarato da Kiev sono stati colpiti diversi edifici civili tra cui un asilo, una scuola e un bar. Danneggiati anche alcuni condomini, non ci sarebbero né vittime né feriti. Nelle ultime ore ha parlato anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sostenendo che l’Ucraina crede nel sostegno militare dell’Occidente che considera il suo “piano A” sottolineando che non esiste “un piano B”.

09:20 Zaporizhzhia, russi negano accesso a reattori a esperti Aiea

Da due settimane agli esperti dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, non viene permesso di accedere alle sale dei reattori delle unità 1, 2 e 6 della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi. “Questa è la prima volta che agli esperti dell’Aiea non è stato concesso l’accesso alla sala del reattore di un’unità che era in fase di spegnimento a freddo”, fa sapere l’Agenzia in una nota, “inoltre, l’accesso ad alcune parti delle sale turbine della centrale continua a essere limitato, comprese le aree dei reattori 3, 4 e 6”. “Gli esperti dell’Aiea attendono poi ancora l’accesso ai tetti dei reattori, previsto per il 19 dicembre e che non è avvenuto a causa di dichiarati problemi di sicurezza”, aggiunge la nota.

09:09 Kiev: respinti russi che stanno tentando avanzata in Dontesk

“I difensori ucraini continuano a trattenere il nemico, che continua a cercare di avanzare e accerchiare Avdiivka”, nella regione del Donetsk. È quanto fa sapere lo Stato maggiore dell’esercito ucraino nel suo aggiornamento quotidiano pubblicato su Facebook. “I nostri soldati tengono saldamente la difesa, infliggendo perdite significative agli invasori”, si legge nel post, che aggiunge: “Nel settore di Bakhmut, le nostre truppe hanno respinto quattro attacchi degli occupanti vicino a Bohdanivka e Andriivka, nella regione di Donetsk”.

07:41 Sale a 32 bilancio vittime attacco russo a Kiev 29 dicembre

Sale a 32 il bilancio delle vittime dell’attacco russo su Kiev del 29 dicembre. Lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità. Stando alle ultime informazioni emerse in mattinata, le indagini forensi del ministero degli Interni hanno portato a individuare altre due vittime dell’attacco, portando così il totale a 32. I feriti sono invece 30.

07:15 Kuleba: “Confidiamo in aiuti militari occidentali, non c’è piano b”

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba, ha affermato in un’intervista alla Cnn che Kiev crede nel ‘Piano A’ in termini di il sostegno militare dei paesi occidentali e che non ci sono alternative in caso un’interruzione. “Non abbiamo un Piano B”, per compensare uno stop all’invio di armi all’Ucraina da parte dei paesi occidentali, dice Kuleba. “L’Ucraina – ricorda – lotterà sempre con le risorse di cui dispone. E come ha giustamente detto il Segretario generale” della Nato “ciò che viene dato all’Ucraina non è carità” ma “un investimento nella difesa della Nato”. Secondo il ministro “chi crede che Putin non oserà attaccare un Paese della Nato, se vede che può avere successo in Ucraina, commette un grave errore”, quindi “qualunque sia il prezzo oggi, il costo di tutto ciò che accadrà se l’Ucraina non riceverà aiuto oggi sarà molto, molto più alto. Ed è per questo che crediamo nel Piano A”.

06:25 Casa Bianca, stop Congresso blocca nuovi aiuti a Kiev

Fino a quando il Congresso americano non approverà la richiesta di ulteriori finanziamenti del presidente Joe Biden, Washington non sarà in grado di fornire aiuti a Kiev. Lo ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’amministrazione americana farà tutto il possibile per garantire che gli ucraini ricevano le armi necessarie. Lo riportano i media ucraini. Le forniture di armi “sono costrette a fermarsi. Il presidente ha firmato l’ultimo pacchetto di aiuti per la sicurezza, che avevamo l’autorità di ricostituire. Abbiamo bisogno di un’ulteriore legge per fornire ulteriore assistenza all’Ucraina“, ha spiegato durante il briefing.

06:20 Attacco russo con missili su Kharkiv, danneggiate infrastrutture

Attacco missilistico russo su Kharkiv, in Ucraina. Stando a quanto riferito su Telegram dal governatore dell’oblast, Oleh Syniehubov, le forze russe hanno colpito Kharkiv con due missili S-300 nella giornata di ieri, danneggiando le infrastrutture civili nel centro della città. Secondo le prime informazioni, non ci sono state vittime e sul posto sono giunti i soccorritori.

