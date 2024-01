Ieri pesanti raid di Mosca su Kiev e Kharkiv, in cui hanno perso la vita 4 persone

Prosegue la guerra in Ucraina all’indomani di una giornata caratterizzata da pesanti raid russi in particolare su Kiev e Kharkiv, in cui hanno perso la vita 4 persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Mosca ha scagliato contro l’Ucraina 300 missili e 200 droni negli ultimi cinque giorni. Ecco tutte le notizie dal conflitto di oggi, 3 gennaio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

06:24 Zelensky: “Da Russia 300 missili e 200 droni in 5 giorni”

“In pochi giorni, dal 29 dicembre a oggi, la Russia ha utilizzato circa 300 missili e oltre 200 droni ‘Shahed’ contro l’Ucraina“. È quanto ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel videomessaggio quotidiano serale pubblicato qualche ora fa su X. “Prima dell’Ucraina, nessun Paese al mondo era mai riuscito a respingere con successo tali attacchi combinati con l’uso di droni e missili, compresi i missili balistici lanciati in aria. Solo oggi sono stati abbattuti 10 Kinzhal“, ha detto riferendosi agli attacchi di martedì. Zelensky ha poi aggiunto che “ogni sistema di difesa aerea e missile in più salva altre vite“. E ha concluso: “È qui, in Ucraina, e con la nostra difesa aerea, che dobbiamo dimostrare che le democrazie sono in grado di proteggere le vite da ogni tipo di terrore”.

